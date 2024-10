Usa, migliaia a cortei pro-Palestina (Di domenica 6 ottobre 2024) 10.46 Un uomo ha cercato di darsi fuoco per protesta durante una manifestazione pro-Palestina a Washington,in vista del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il 7 ottobre 2023. L'uomo ha dato fuoco al suo braccio prima che passanti e polizia accorressero in suo aiuto, spegnendo le fiamme. "Sono un giornalista e noi trascuriamo questa causa,diffondiamo disinformazione", ha gridato l'uomo, poi ricoverato. migliaia di persone hanno marciato ieri anche in altre città degli Stati Uniti per chiedere un cessate il fuoco a Gaza (Di domenica 6 ottobre 2024) 10.46 Un uomo ha cercato di darsi fuoco per protesta durante una manifestazione pro-a Washington,in vista del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il 7 ottobre 2023. L'uomo ha dato fuoco al suo braccio prima che passanti e polizia accorressero in suo aiuto, spegnendo le fiamme. "Sono un giornalista e noi trascuriamo questa causa,diffondiamo disinformazione", ha gridato l'uomo, poi ricoverato.di persone hanno marciato ieri anche in altre città degli Stati Uniti per chiedere un cessate il fuoco a Gaza (Servizitelevideo.rai)

Protesta pro-Palestina a Washington, uomo cerca di darsi fuoco - Migliaia di persone hanno marciato ieri anche in molte città degli Stati Uniti - da Washington a Los Angeles - chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza. . Quasi due ore dopo l'inizio della manifestazione, l'uomo ha dato fuoco al suo braccio sinistro prima che passanti e polizia accorsero in ... (Quotidiano)

Palestina, puoi cessare il fuoco ma non le braci - I morti civili palestinesi sono talmente tanti che basterà metterli in fila per coprire le macerie. Si sta a guardare, si alza la voce, si implora il cessate il fuoco, ma nulla cambia se non in peggio. Contemporaneamente IDF e un impunito Netanyahu, hanno incrementato le morti degli ostaggi ... (Ilfattoquotidiano)

#StopCrimesInPalestine: l’appello a Meloni e Von der Leyen per un cessate il fuoco in Palestina - . tre 50 personalità del mondo della cultura, dell'università , della scienza, del giornalismo, della politica e dello spettacolo hanno firmato l'appello, che è stato oggi presentato nella conferenza stampa presso la sede Federazione Nazionale della Stampa L'articolo #StopCrimesInPalestine: ... (Ildifforme)