Storica riforma della giustizia | vi spiego la nuova scommessa per il Messico

di Luis Armando Pérez Albores* Il 21 febbraio 2023, a Brooklyn (Usa), l'ex segretario della Pubblica Sicurezza del governo di destra (2006-2012) Genaro García Luna è stato dichiarato colpevole per affari connessi al traffico di droga. Guarda caso, lo stesso giorno, il decimo Tribunal Colegiado del primer circuito (Messico) emetteva tempestivamente una revoca dell'ordine di sequestro dei conti bancari milionari della moglie del suddetto super poliziotto, consentendole di rientrare in possesso dei suoi "risparmi" su cui l'Unità d'Intelligenza Finanziaria messicana stava indagando per presunto riciclaggio di denaro. Questa è solo una delle tante sospette coincidenze che hanno messo in dubbio l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza del Poder Judicial de la Federación (Pjf) di fronte all'opinione pubblica.

