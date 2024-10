Premio "Giornalisti Uffici Stampa Sicilia", riconoscimento per Ludovico Licciardello (Di domenica 6 ottobre 2024) A Cefalù l’edizione dei premi GUS Sicilia 2024. Premiati i migliori professionisti della comunicazione che operano nell’isola. La giuria ha riconosciuto l’eccellenza di figure che, con la loro competenza e dedizione, hanno saputo raccontare storie, promuovere territori e istituzioni, e informare (Di domenica 6 ottobre 2024) A Cefalù l’edizione dei premi GUS2024. Premiati i migliori professionisti della comunicazione che operano nell’isola. La giuria ha riconosciuto l’eccellenza di figure che, con la loro competenza e dedizione, hanno saputo raccontare storie, promuovere territori e istituzioni, e informare (Cataniatoday)

Online il nuovo bando “Premio Innovazione Sicilia”, un’opportunità per le eccellenze - it. L'evento si terrà il prossimo 21 novembre a Palermo, presso l'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, e rappresenterà un'importante vetrina per le imprese e gli innovatori che hanno saputo distinguersi nel campo della **strategia regionale dell'Innovazione per la specializzazione intelligente** ... (Ilfogliettone)

Premio Innovazione Sicilia, oltre 150 pre-candidature già presentate: "Così connettiamo imprese e investitori" - E'online da qualche giorno il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia (www.PremioInnovazioneSicilia.it) che mira a connettere e valorizzare l’Innovazione Siciliana e che fa parte del più ampio progetto Innovation Island. Già oltre 150 pre-candidature sono... (Messinatoday)

Premio Innovazione Sicilia, oltre 150 pre-candidature già presentate: "Così connettiamo imprese e investitori" - E' online da qualche giorno il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia (www.PremioInnovazioneSicilia.it) che mira a connettere e valorizzare l’Innovazione Siciliana e che fa parte del più ampio progetto Innovation Island. Già oltre 150 pre-candidature sono... (Palermotoday)