Passeggiata per i trovatelli e benedizione per tutti gli animali: notevole partecipazione all'evento della Lega del Cane (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è concluso con successo l'evento promosso dalla Lega del Cane di Salerno in collaborazione con Dog Park e l'Associazione Salernitana per la tutela del Cane. Stamattina, infatti, si è tenuto il banchetto organizzato in occasione della ricorrenza di San Francesco, sul Lungomare di Salerno (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è concluso con successo l'promosso dalladeldi Salerno in collaborazione con Dog Park e l'Associazione Salernitana per la tutela del. Stamattina, infatti, si è tenuto il banchetto organizzato in occasionericorrenza di San Francesco, sul Lungomare di Salerno (Salernotoday)

Salernotoday - Passeggiata per i trovatelli e benedizione per tutti gli animali | notevole partecipazione all' evento della Lega del Cane

Farinaro confermato nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro - Francesco Farinaro presidente della Juvecaserta confermato nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, in rappresentanza delle società di serie B Nazionale. Soddisfatto il massino esponente del sodalizio bianconero che, nel ringraziare gli altri presidenti per la fiducia... (Casertanews)

Il caos mondiale e le elezioni americane sono legati a doppio filo - La guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina sono al centro degli scontri tra candidati. Il resto del mondo non vota ma subirà le conseguenze delle elezioni. Leggi . (Internazionale)

Cuccioli di cane in gabbia e al freddo: erano pronti per essere venduti illegalmente. Denunciato 30enne - I carabinieri hanno Denunciato un uomo di 30 anni a Montella, nella provincia di Avellino, per "traffico illecito di animali da compagnia".Continua a leggere . (Fanpage)

Via Cologna, materassi abbandonati e “battezzati” dai bisogni di un cane - Giovedì 3 ottobre, ore 21, Via di Cologna, Trieste. I residenti si sono ritrovati di fronte a una scena che evidenzia lo stato di degrado della zona. Alcuni materassi, caduti per il forte vento e in a ...(triestecafe)

Tragico incidente lungo l’autostrada A7 nel Pavese: morto motociclista 55enne e il suo cane in seguito a tamponamento - Un motociclista e il suo cane hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo l'autostrada A7 nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. L'impatto, causato da una Fiat Panda, ha portato alla mo ...(controcopertina)

Salerno, passeggiata a sei zampe: iniziativa Lega del Cane per promuovere adozione cagnolini - StampaA conclusione della settimana di San Francesco, protettore degli animali, spazio a Salerno a un’iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe. Si è svolta stamani a lungomare Trieste, nei press ...(salernonotizie)