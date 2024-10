LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: cancellati tutti i match all’esterno (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Cancellato tutto il programma per quanto riguarda i campi all’esterno 10.40 Cambia il programma con tutti i doppi che sono stati cancellati e il match tra Tiafoe e Zhou spostato sul Campo 3. Rimane uguale il programma sul Campo 6, quello di Lorenzo Musetti: non si comincia prima delle 12.00. 9.40 Sembrava ci potesse essere una finestra, ma almeno per ora si continua a non giocare: si comincia non prima delle 10.30 italiane, le 16.30 locali. 9.10 Non si comincerà prima delle 10.00 a giocare, ma intanto si è cominciata la procedura di asciugatura dei campi all’esterno perché la pioggia sembra calare. 8.40 Orario ulteriormente spostato alle 9.30 italiane: purtroppo nei campi esterni continua a piovere. 8.00 Non si giocherà sui campi scoperti prima delle ore 09.00 italiane. 7. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Cancellato tutto il programma per quanto riguarda i campi10.40 Cambia il programma coni doppi che sono statie iltra Tiafoe e Zhou spostato sul Campo 3. Rimane uguale il programma sul Campo 6, quello di Lorenzo: non si comincia prima delle 12.00. 9.40 Sembrava ci potesse essere una finestra, ma almeno per ora si continua a non giocare: si comincia non prima delle 10.30 italiane, le 16.30 locali. 9.10 Non si comincerà prima delle 10.00 a giocare, ma intanto si è cominciata la procedura di asciugatura dei campiperché la pioggia sembra calare. 8.40 Orario ulteriormente spostato alle 9.30 italiane: purtroppo nei campi esterni continua a piovere. 8.00 Non si giocherà sui campi scoperti prima delle ore 09.00 italiane. 7. (Oasport)

LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: doppi cancellati, stop almeno fino alle 12:00 - 7:30 Non si giocherà almeno prima delle 8:00, ma pare un orario utopistico anche viste le previsioni. cancellati intanto i doppi, tra cui l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Appuntamento a domani per seguire insieme la partita. La prima è che si rinvia ancora l’inizio del programma ... (Oasport)

LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: cancellati i doppi, non si comincia prima delle 12.00 - Il numero 9 del seeding era avanti di un set, ma si trovava sotto di un break nella seconda partita al momento dello stop. . Aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. 00 italiane. 30 italiane: purtroppo nei campi esterni continua a piovere. 8. L’italiano è in cerca di conferme dopo la ... (Oasport)

Treni Alta Velocità cancellati e in ritardo, la diretta: incendio vicino ai binari a Orvieto, circolazione sospesa - La causa è un incendio scoppiato in un campo tra i binari e l’autostrada A1 nel territorio comunale di Orvieto. Molti Treni, anche della Alta Velocità, cancellati e in ritardo. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta: . La circolazione dei Treni è stata sospesa intorno alle ore 16. Firenze, 30 ... (Lanazione)