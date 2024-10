Casalpusterlengo violenta Nuovo pestaggio in centro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora risse, ancora violenza in città. E diinstorico. L’altra notte attorno all’una e mezza le sirene dei soccorsi hanno squarciato il silenzio arrivando in piazza del Popolo, nel cuore di, per venire in aiuto a un ventiduenne picchiato da più di un avversario. Restano da capire le ragioni dell’aggressione, forse futili motivi legati probabilmente ad alcuni atteggiamenti del giovane che avrebbero scatenato la reazione brutale dei presenti. Secondo alcuni testimoni oculari, lo scontro ha avuto origine nella vicina via Cavallotti, all’esterno di un locale pubblico, mentre l’intervento del 118 ha avuto luogo nella vicina piazza con l’intervento di un’ambulanza della Croce Casalese, che ha prestato i primi soccorsi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che ha cercato di fare luce sull’ennesimo episodio violento in città. (Ilgiorno)