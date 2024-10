Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. È un bel modo per concludere la stagione che l’ha vista conquistare l’oro nella 20 km agli Europei di Roma (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna con una vittoria a livello internazionale. La fuoriclasse azzurra delladomina anella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. È un bel modo per concludere la stagione che l’ha vista conquistare l’oro nella 20 km agli Europei di Roma (Periodicodaily)

Marcia: Antonella Palmisano stravince la 10 km sulle strade di Madrid - E’ stata infatti Antonella Palmisano a trionfare sull’impegnativo percorso della Gran Via, nel pieno centro della capitale spagnola, fermando il cronometro in 44’02. The post Marcia: Antonella Palmisano stravince la 10 km sulle strade di Madrid appeared first on SportFace. Dopo il Covid di Parigi ... (Sportface)

Parigi 2024, Antonella Palmisano: “Senso di vuoto devastante. Ma non può piovere per sempre” - . È il giorno per cui ho sacrificato tutto, messo in secondo piano ogni altra cosa, convinta che quel momento avrebbe dato senso a tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Palmisano official (@nellypalmi) The post Parigi ... (Sportface)

Antonella Palmisano rivela la causa di una Olimpiade da incubo: “Ho avuto il Covid, ma già oggi stavo meglio” - L’Italia non ha brillato nella maratona mista di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024 con i campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano. . Stano era riuscito a passare il testimone a Palmisano in terza posizione prima dell’ultima frazione, ma è mancata la chiusura del cerchio alla ... (Oasport)

