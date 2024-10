Nel tuo libro c' è una sola cosa vera Giannini insulta Meloni? Bocchino lo umilia con una frase | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Processo a Italoa Otto e mezzo, su La7. In studio da Lilli Gruber c'è il direttore editoriale del Secolo d'Italia, autore delPerché l'Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra, che i progressisti manderebbero già al rogo con molta solerzia. "Riscrivere la storia recente con aggiunte, omissioni o manipolazioni è necessario a Giorgiaper essere definitivamente legittimata?", domanda la conduttrice. Risponde Massimo, editorialista di Repubblica: "Assolutamente sì. Ildiè una furba impostura che si iscrive perfettamente nel solco della narrazioneana. Una summa di manipolazioni che servono a raccontare un'altra storia". "Non siamo a Repubblica, non si manipola la verità", lo fulminaseduto di fronte a lui. "Vabbè dai fammi finire - replica-.