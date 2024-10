Turismo delle radici Missione in Argentina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anche una delegazione marchigiana ha partecipato alle iniziative dello stand Italia alla Fiera internazionale deldi Buenos Aires. Lo spazio espositivo è stato dedicato al "", nell’ambito del progetto Italea promosso dal ministero degli affari esteri con Enit e Regioni. A inaugurarlo l’ambasciatore in, Fabrizio Lucentini, col console Carmelo Barbera, alla presenza di una delegazione della Regione e del Consiglio dei marchigiani all’estero, rappresentato dal consigliere regionale Mirko Bilò (foto). "Abbiamo partecipato con convinzione: le Marche hanno circa 173mila residenti all’estero, il 46% in, circa 80mila persone – spiega –. Una comunità che vuole riscoprire la terra di origine e può generare un flusso turistico con un indotto considerevole, specie per entroterra e borghi".