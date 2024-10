Milan Repubblica | Cardinale cerca soci pronto a vendere il 22% del club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna cartacea di ‘La’, il patron del, Gerry, sarebbe alla ridi nuovi. Non tanto per l’esigenza di ripagare il debito a Elliot (Red Bird dovrà versare 693 milioni entro agosto, vale a dire il 57.7% del valore attuale del, cifra già salita con gli interessi dell’8%), quanto per l’urgenza, riporta il giornale romano, di rimpolpare il suo stesso capitale., infatti, sarebbe intenzionato a“al prezzo base di costo”, vale a dire senza guadagno, “fino a 150 milioni del capitale investito iniziale di 681 milioni, data la necessità dell’azienda di abbassare l’importo dell’investimento per riequilibrare il portafoglio”.