La prima parolaccia in Italia è nascosta in una basilica di Roma | ecco cosa c’è scritto

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A, nelladi San Clemente in Laterano, si trova l’unica testimonianza scritta della lingua parlata dal popolo nel XI secolo, contenente anche la. Un segreto linguistico e storico di straordinaria rilevanza, usato in un contesto artistico, quasi come un fumetto ante litteram. Un miracolo insolito: Sissinnio e Papa Clemente Quest’opera, datata alla fine del XI secolo, rappresenta una scena curiosa e significativa: Sisinnio, un nobile del tempo di Nerva, esclama “Fili de le pute, traite!” durante un tentativo frustrato di catturare San Clemente I, noto per le sue conversioni miracolose di pagani al cristianesimo.