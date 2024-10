Khamenei | Pazienza strategica finita Israele nemico comune dell' Islam

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In un discorso pronunciato durante la cerimonia di commemorazione del defunto leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, presso il Gran Mosalla'Imam Khomeini a Teheran, la Guida Supremaa Rivoluzioneica, l'Ayatollah Seyyed Ali, parlando con un fucile al fianco, riferendosi aha affermato che "le nazioni musulmane hanno un. Devono unirsi per difendersi da questo, dall'Afghanistan allo Yemen, dall'Iran a Gaza e al Libano". "Tutti i paesi hanno il diritto di difendersi dai propri aggressori", ha scandito, definendo in questo contesto "totalmente legittimo" l'attacco missilistico contro le città israeliane e giustificando anche quello di Hamas contro lo Stato ebraico del 7 ottobre 2023.