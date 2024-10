Incendio in una casa all’Elba | ci sono tre feriti Uno in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)in una: citre. Uno inin una, citre persone ferite. Una è in. L’in un appartamento in località Cavo, Comune di Rio, all’Isola d’Elba nella mattina di venerdì 4 ottobre.rimaste ferite tre persone. Una di loro è stata coinvolta in modo diretto riportando varie ustioni. E’ intervenuto l’elisoccorso Pegaso per trasportarla all’ospedale Cisanello di Pisa. Altre due personestate trasferite in ospedale per accertamenti. Le causeal momento oggetto di indagini, rendono noto i vigili del fuoco, al lavoro con personale della sede di Portoferraio con autopompa ed autobotte al seguito. Il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile.