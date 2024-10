Gianluca Semprini approda a Binario 2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per un trio in uscita, uno in entrata.2, il nuovo programma del mattino di Rai 2, non sarà condotto solamente dalla coppia Di Domenico-Perroni. Proprio ieri, vi davamo conto dello slittamento del debutto fissato per lunedì 21 ottobre. Ma la data di partenza non sarà l’unica novità. Sul fronte conduttori, infatti, a Carolina Di Domenico e Andrea Perroni si aggiungerà un giornalista:. Il nuovo morning show di Rai 2 tenterà dunque di coniugare ironia, intrattenimento e informazione., giornalista proveniente da RaiNews24, con esperienza in talk politici e infotainment, sembra la figura giusta per portare quella giusta dose di approfondimento in un programma che ha come obiettivo quello di accompagnare il risveglio dei telespettatori.