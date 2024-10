Disabili permessi irregolari Scoperti 15 casi in Ztl un proprietario era morto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pisa, 4 ottobre 2024 – Usava il permessodi una persona deceduta, denunciato dalla polizia municipale. Nel corso della primavera scorsa, infatti, sono stati intensificati i controlli, con particolare attenzione alla regolarità dei contrassegni che consentono l’accesso al centro storico e alle zone a traffico limitato (Ztl). Questa operazione è stata condotta in sinergia con gli ausiliari del traffico, con l’obiettivo di reprimere ogni forma di abuso legata aispeciali. Le verifiche effettuate in questi mesi hanno portato alla luce quindicidità. Tra questi, uno dei più gravi riguarda l’utilizzo di un permesso intestato a una persona ormai deceduta, con la data di scadenza falsificata per prolungarne indebitamente la validità.