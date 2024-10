Ansia Lukaku Napoli avvisato | Conte preoccupato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un avvio subito da protagonista ma una situazione che spaventa:perin casaper l’attaccante belga. Ilvuole tornare subito grande e con Antoniosi può. La squadra azzurra vuole passare la sosta in vetta alla classifica di Serie A e oggi pomeriggio proverà a farlo battendo il Como. Per provare a battere anche la squadra allenata da Cesc Fabregas,è pronto ad affidarsi ancora una volta al suo perno offensivo: Romelu. Arrivato a pochi giorni dalla fine del mercato estivo, l’attaccante belga si è subito preso sulle spalle il, segnando il gol che ha aperto alla rimonta contro il Parma. I due gol nelle prime quattro gare di campionato e il lavoro fatto per la squadra sono stati un segnale positivo ma il ritardo di condizione dell’attaccante belga preoccupa ancora il tecnico azzurro.