Royal Family Carlo ha il cuore spezzato | William non potrà mai farlo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quando il principe Harry ha compiuto 40 anni lo scorso 15 settembre in molti si sono chiesti se dietro gli auguri riservati al duca del Sussex ci fosse anche lo zampino die di sua moglie Kate. Per quanto, infatti, il messaggio sia stato pubblicato sull’account ufficiale della(e che quindi fa a capo più ache non al figlio) è indubbio che una simile mossa ha colto tutti di sorpresa e per una ragione semplicissima. In un certo qual modo, infatti, è passato il messaggio che ci fosse anche il benestare di. Ora, non è chiaro quanto di vero ci sia e quanto il principe abbia davvero contribuito, fatto che il messaggio collettivo ha fatto ben sperare e siamo certi che ancheci sperava interpretando tale assenso come un possibile segnale di distensione tra i due fratelli che ormai non si parlano da due anni.