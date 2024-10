Francia Didier Deschamps punta ancora sul blocco Milan I convocati

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il commissario tecnico dellaforte sul: tre i calciatori rossoneri. I nomi Lasul. La formazione transalpina ha convocato tre giocatori attualmente della formazione rossonera per i prossimi impegni che la vedranno impegnata in Nations League. Il commissario tecnico della nazionale franceseha naturalmente convocato Mike Maignan, tra i migliori portieri al mondo al momento, e Theo Hernandez. Due calciatori imprescindibili: due dei punti di forza della selezione così come lo sono in rossonero. Non solo Maignan e Theo Hernandez: ladiconferma anche Fofana View this post on Instagram A post shared by Youssouf Fofana (@youssfofana)sul