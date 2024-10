Eleonora Giorgi sul cancro | Ho il 14% di possibilità temo che il mio nipotino mi dimentichi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024), celebre attrice italiana, ha scelto di affrontare pubblicamente il suo difficile percorso contro il tumore al pancreas. Da quando ha ricevuto la diagnosi, non ha mai nascosto le sue emozioni, condividendo sia la sofferenza di questi mesi che la speranza di trovare una cura efficace. In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, l’attrice ha parlato apertamente delle nuove terapie sperimentali a cui si sta sottoponendo all’estero, pur sapendo che le probabilità di successo sono basse.ha rivelato di essersi affidata a una clinica americana, che sta sperimentando un approccio innovativo per il trattamento del tumore al pancreas, una malattia notoriamente difficile da combattere.