Ultras l’ultima follia è del leghista Belotti vicino alla Curva dell’Atalanta | inseriamo i tifosi nei Cda dei club

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ci mancava il): «nei Cda dei» In piena bufera per l’inchiesta suglidi Inter e Milan, ritorna il tema deinel Cda dei. L’idea è di un deputato, Danielessimoe moltodelbergamasco. Un’idea surreale, che solo da noi potrebbe essere partorita. L’idea di fondo, come ricorda il Dubbio, è quella di “obbligare icalcistici a istituire un organismo di rappresentanza per i, che consenta a questi ultimi di dire la propria sulla gestione della società“. Una sorta di “istituzionalizzazione” gli. Una. Le idee della Lega: la “Consulta dei” e l’azionariato popolare neiGià cinque anni faci aveva provato.