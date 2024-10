Turista americano si lancia nel Tevere per sfuggire ad una rapina | salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una bruttissima esperienza per un giovaneche, perad un tentativo dida parte di tre balordi a Roma, si è tuffato nel fiume. Come riportato dai media locali i fatti si sono svolti nella notte di lunedì 30 settembre verso le 23:30, tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi. L’aggressione e il tuffo nelSecondo una primaria ricostruzione i tre malviventi, a quanto pare di origini italiane, si sarebbero avvicinati alla loro vittima e gli avrebbero spruzzato contro dello spray urticante perrlo. Il giovane, terrorizzato e temendo per la sua vita, perai tre ladri avrebbe iniziato a urlare e, non trovando altra via di scampo, si è tuffato nel fiume. I tre balordi avrebbero quindi desistito dal loro intento dileguandosi, mentre il poverosi è aggrappato ad una struttura sull’Isola Tiberina.