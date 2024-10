Presentati in Comune i campionati italiani 10 chilometri su strada di podismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 –in10sudidi domenica prossima ad Arezzo con l'organizzazione dell'Up Policiano, in testa la famiglia Sinatti. Saranno assegnati anche i tricolori di società oltre ai titoli Assoluti, Promesse, Junior e Allievi sia per il settore maschile che per quello femminile. Un campionato che cominciò nel 2010 a Pordenone. Via alle ore 14,30 con le Allieve che correranno sulla distanza di 6 Km, alle 15,30 gli Allievi 10 Km da percorrere, alle 16 Senior donne, Promesse e Junior sempre su 10 km, alle 17,15 uomini Senior, Promesse e Junior sulla classica distanza dei 10 km. .Previsto un circuito cittadino con partenza e arrivo in via Roma nel cuore della città.