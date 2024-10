Oasis ha ritrovato il suo splendore tra le nostre banchine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Dal 1956, data di nascita della Lusben Craft (iniziali di Luschi e Benelli, allora notissimi imprenditori toscani) i rimessaggi e i lavori invernali, come venivano chiamati più di sessanta anni fa, sono cresciuti in numero e in qualità , così come le grandezze delle imbarcazioni. Dopo l’acquisizione del cantiere e della sua pregiata darsena privata da parte di Azimut Benetti, Lusben ha sempre più incrementato le capacità di trasformazioni e di refit su yacht di qualsiasi tipo: a motore, a vela e motore, dal più sportivo al più grande e imponente, la clientela degli armatori internazionali “vuole” Lusben. A Viareggio, ha oltre 15.000 metri quadrati die ormeggi che sono disponibili per un massimo di 40 yacht, da 20 a 65 metri di lunghezza. Nel frattempo il marchio ha conquistato altri due siti, Livorno e Varazze. Nel porto labronico può contare su 125.000 mq.