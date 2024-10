Ma dov' è nella realtà l' arcadia conservatrice fantasticata da Italo Bocchino?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Potessi vivere anch’io nell’di. E’ la nazionein “Perché l’Italia è di destra” (Solferino), manifesto di una destra che “da sempre e ovunque basa le sue politiche su vecchi pilastri, rappresentati dalla triade Dio-Patria-Famiglia”. Quei pilastri più che vecchi erano decrepiti e sono crollati nel lontano 1974 con la vittoria dell’entropia al referendum sul divorzio. Il popolo sovrano votò contro Cristo e contro il matrimonio, distruggendo non Cristo, impossibile, ma il matrimonio e col matrimonio l’Italia (in pochi mesi il tasso di fecondità, i figli per donna, scese sotto il livello di sostituzione). Sono passati cinquant’anni eancora non lo sa, o forse confonde un successo elettorale con un rinascimento antropologico, e punta “alla costruzione di un nuovo conservatorismo post-populista, un conservatorismo nazionalpopolare”.