Ladispoli appuntamento in biblioteca per la presentazione de La Giostra dei Pellicani

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre- L’amministrazione comunale informa che presso ladimartedì 8 ottobre alle ore 16:30 si svolgerà ladel libro Ladeidi Ernesto Berretti. Il romanzo, edito da Watson Edizioni, ha inizio nel 1946 in un piccolo comune Agrigentino, in cui il capostazione Angelo Nucella è spettatore casuale ad un omicidio: nella speranza di proteggere la famiglia dalla malavita, accetta il trasferimento nell’Aspromonte. Ma il sofferto allontanamento “obbligato” non migliora le cose e nel corso di 50 anni vedremo i membri della famiglia coinvolti in dinamiche malavitose simili – e anche peggiori – di quelle da cui provengono: un vortice, unainarrestabile dalla quale non è facile scendere.