Atalanta risultato europeo | 3-0 allo Shakhtar

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Riecco l’formatodella scorsa Europa League, identica anche nel punteggio, quel 3-0 che ha contraddistinto le ultime grandi notti europee nerazzurre. Il 3-0 ad Anfield Road in casa del Liverpool ad aprile, i 3-0 al Marsiglia e poi il 22 maggio a Dublino nella finale contro il Bayer Leverkusen. Curiosamente lo stesso 3-0 con cui la Dea aveva conquistato il primo successo in Europa League nel settembre 2017 contro l’Everton e in Champions League nel dicembre 2019 curiosamente proprio in casa delloDonetsk. Lo stesso 3-0 di questa sera.