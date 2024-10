Mora | Napoli Buongiorno è sulla strada di Kim e Koulibaly

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola, allenatore ed ex calciatore die Parma:si sarebbe aspettato la sconfitta del Parma ieri sera? “No perché giocano bene, sono la rivelazione, a detta di tutti, del campionato. La classifica però comincia ad essere preoccupante. Dispiace per Pecchia, che era tra i papabili nomi prima dell’arrivo di Conte. Comunque sono una squadra di qualità”. Ilha meritato fin’ora il primo posto? “Sì. Verona é servita a dare a Conte una squadra competitiva, forte, di qualità, che assomiglia molto a Conte. La settimana tipo aiuta. É pronta ad accreditarsi come la favorita per lo scudetto”. Olivera stona in questo. Non spinge tantissimo e non difende benissimo “Non tutte le cose sono rose e fiori. Spinazzola é un giocatore di gamba.