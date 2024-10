Jimmy Carter il Presidente dei Diritti Umani | 100 anni di impegno per la pace

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 1 ottobreha raggiunto un traguardo straordinario, celebrando il suo centesimo compleanno e diventando il primo exdegli Stati Uniti a compiere 100. Nonostante la sua veneranda età e le condizioni di salute (è sotto cure palliative),continua a rappresentare una figura di riferimento per il mondo grazie alla sua instancabile dedizione ai, allae alla giustizia sociale. Carriera straordinaria e umile Nato il 1 ottobre 1924 a Plains, in Georgia,crebbe in una famiglia di agricoltori di arachidi. Dopo aver prestato servizio nella Marina, iniziò una carriera politica che lo portò, nel 1977, a diventare il 39ºdegli Stati Uniti. Durante il suo mandato,si distinse per un approccio improntato all’tà e alla diplomazia.