Israele avvia operazione di terra limitata in Libano | Non sarà occupazione Raid anche in Siria

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' iniziata l’incursione didelmeridionale da parte di. Incursione descritta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) come ", localizzata e mirata”, supportata dalle forze aeree e dall'artiglieria, contro obiettivi di Hezbollah. “Questi obiettivi sono situati in villaggi vicini al confine e rappresentano una minaccia immediata per le comunità israeliane L'articolodi” in: “Non”.inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.