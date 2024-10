Inter-Stella Rossa 4-0 Milojevic | Non si possono commettere certi errori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vladan, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro l’in Champions League: “Non è semplice commentare una partita quando commettisimili e subiscigol. Le quattro reti subite praticamente ce le siamo fatte da soli, così come accaduto alla prima giornata con i due gol presi contro il Benfica. Dobbiamo lavorare per nonpiù certe leggerezze in futuro“. “Finora abbiamo affrontato squadre molto forti, ma il nostro obiettivo rimane quello di fare più strada possibile e nelle prossime gare faremo del nostro meglio per ottenere tanti punti. E’ ancora lunga, perciò pensiamo una partita per volta, consapevoli che ognuna sarà un’esperienza nuova – ha aggiunto, che infine ha elogiato il giovane Maksimovic – Ha dato ulteriore prova delle sue incredibili qualità.