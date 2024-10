Il primo giorno di Pierucci Tutti i temi sul tavolo Dall’ex caserma Mazzini alle scuole e a Villa Argentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Strette di mano, sorrisi ed il tradizionale passaggio di consegne che, ieri mattina, si è principalmente concretizzato con la fascia blu che Luca Menesini ha consegnato nelle mani del nuovo presidente della Provincia, Marcello. Quella di ieri mattina è stata sì l’occasione per illustrare la strada del nuovo quinquennio di amministrazione politica, ma per Menesini anche di analizzare il dato elettorale non lesinando stoccate al centrodestra. È stato proprio Menesini a parlare per, con una riflessione sul civismo: "È chiaro che era necessaria un’anza con una parte di civismo; in maniera strutturale si è avuta con Alessandrini e non solo. Noi valutiamo molto positivamente l’adesione del civismo alla nostra lista e alla nostra proposta politica".