Furto di attrezzature da 100mila euro al deposito pontino di Enel Distribuzione; indaga la Polizia

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sede operativa di E-di via Piattella, a Latina, è stata nuovamente presa di mira dai ladri. Stavolta, si è trattato di un colpo ben pianificato, messo a segno da specialisti dei furti, che hanno portato via un’ampia quantità di materiali e. Stando alle prime stime, il danno provocato potrebbe superare i 100.000. Le indagini sono ora in corso, con gli investigatori dellaimpegnati a ricostruire i dettagli dell’incidente e identificare i responsabili. Un Colpo Studiato nei Minimi Dettagli L’episodio ha destato particolare attenzione poiché i ladri hanno sfruttato una serie di circostanze favorevoli e hanno agito con grande precisione, sapendo dove mettere le mani per trovare lepiù costose.