Confartigianato | l' energia costa 118 miliardi in più alle nostre imprese rispetto all’Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – Le piccole e medieitaliane hanno pagato l’elettricità, lo scorso anno, il 9,9% in piùalla media Ue e, nel biennio 2022-2023, questo gap di prezzo si è tradotto in 11,8di euro di maggiori costiai competitor europei. Il caro-, dunque, pesa sulla competitività delleitaliane. Lo rilevain un’analisi presentata alla 20° edizione dell’annuale convention ‘Energies and TransitionHigh School’, organizzata in collaborazione con i suoi ConsorziCaem, CEnPI, Multi. Secondo il rapporto, la bolletta elettrica delle aziende italiane è tra le più costose d’Europa. Con un prezzo netto medio di 28,44 centesimi/Euro per kWh, siamo al 5° posto tra i paesi dell’Unione Economica e Monetaria (UEM).