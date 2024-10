Al via la maratona elettorale che porterà al rinnovo della governance del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Al via lachealdeldi. Da questa mattina si sono aperti i seggi per scegliere i 15 componenti elettivi che andranno a comporre l’assemblea consortile destinata a guidare ilper i prossimi cinque anni, insieme ai 12 componenti nominati dal Comitato delle Autonomie Locali e al componente nominato dal Consiglio RegionaleToscana. Hanno diritto al voto oltre 400.000 persone, titolari di un diritto sugli immobili, che ricadono all’interno del Comprensorio. Potranno esercitare il loro diritto in uno qualunque dei seggi allestiti dalnel territorio di competenza, indipendentemente dal comune di residenza o dal territorio in cui ricade la proprietà.