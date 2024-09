Splendida Italia ai Mondiali di Aerobica | gli Azzurri conquistano un oro e due bronzi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pesaro – Sono tre le medaglie vinte dall'della Ginnasticaaidi Pesaro, svolti nell'Arena marchigiana, lo scorso week end. A seguito dello splendido oro conquistato dal Team Ranking, arrivano due allori di bronzo. E' stato Davide Nacci a salire sul terzo gradino del podio con 21.300 punti (nella gara individuale) a un decimo dal giapponese Mizuki Saito, che ha vinto l'argento, con 21.400. L'oro è andato allo spagnolo Miquel Mane, leader incontrastato con 21.750. lo stesso atleta sardo ha conquistato poi il titolo iridato a squadre con Marcello Patteri, Matteo Falera, Sara Cutini e Francesco Sebastio, con 20.483 punti.