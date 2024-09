Meloni Conte Trump e l’incombente Seconda Era Illiberale Italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Probabilmente non si è ancora capito bene che cosa sta succedendo al derelitto quadro politico italiano, tra voti infami al Parlamento europeo sull’Ucraina, miserie spartitorie sul cda Rai, e occhi dolci a Elon Musk. Lo smottamento in corso non si può certamente cogliere leggendo i giornali del consueto teatrino politico o guardando i talk show che si dividono tra chi spiega che Giorgiaè la reincarnazione di Mario Draghi e chi giudica lucidissima la strategia antifascista di Elly Schlein centrata sul rapporto strategico con quel gagà di Giuseppe