iPhone 16 Pro Max | unboxing specifiche e prime impressioni

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Apple ha lanciato l’attesissimo16 Pro Max, un15 Pro Max con tasto per la gestione della fotocamera e intelligenza artificiale, però non in Italia. Scopriao il contenuto della confezione, lee lecon il nuovo top di gamma di Cupertino.tecniche16 Pro Max Acquista su Amazon16 Pro Max: eleganza e minimalismo Nella confezione di16 Pro Max trovi il dispositivo, un cavo USB-C, documentazione e, come ormai consuetudine, nessun caricatore. Il packaging è pulito ed essenziale, riflettendo l’attenzione di Apple per l’ecologia.tecniche principali Display: 6,9? Super Retina XDR con refresh rate a 120 Hz, garantendo immagini fluide. Processore: Chip A18 Pro con Neural Engine a 16 core, promettendo prestazioni superiori e intelligenza artificiale avanzata.