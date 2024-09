Invasione imminente | Israele ammassa mezzi al confine con il Libano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'ipotesi di un'azione terrestre inè sempre più concreta e la tensione in Medio Oriente è alle stelle. Circa 100 veicoli militari israeliani, dai carri armati ai camion fino ai veicoli blindati per il trasporto del personale, sono visibili nelle immagini satellitari (fornite alla CNN e scattate ieri) in un luogo di raduno improvvisato in un campo a circa otto chilometri dalcon la terra dei cedri. Idelle Forze di Difesa di Tel Aviv hanno iniziato ad arrivare lì dopo il 26 settembre e i media hanno lanciato la notizia secondo cui l'del sud del Paese è "". Lo hanno detto ad Axios due funzionari israeliani, secondo cui l'operazione si concentrerà nelle località vicine al. Le forze israeliane, intanto, hanno imposto una zona militare chiusa nell'area delle comunità disettentrionali di Metula, Misgav Am e Kfar Giladi.