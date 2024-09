Cristiano Ronaldo cerca dipendenti anche inesperti | lo stipendio e tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 30 settembre 2024), campione di fama mondiale,per il suo hotel di Madrid, l’offerta è da capogiro C’è chi lo ha sempre amato come calciatore e chi addirittura lo ha come idolo, fonte di ispirazione in campo e non solo.si è un po’ allontanato dai palcoscenici calcistici europei, trasferendosi in Arabia Saudita all’Al Nassr, ma quel che ha fatto resterà per sempre nella storia dello sport del calcio. CR7, sigla che ormai lo contraddistingue, è uno dei calciatori più forti e importanti mai esistiti. Capace di raggiungere numeri innaturali, nella sua carriera non ci sono stati limiti che non è riuscito a superare. Indossando le maglie di Sporting Lisbona, Mster United, Real Madrid e Juve, in ogni campionato ha lasciato il segno., per il suo hotel di Madrid (Ansa Foto) – Cityrumors.