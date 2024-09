Calcio Eccellenza | brutta giornata per le pisane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pisa 30 settembre 2024 – La quartadel girone di andata nel campionato ditoscana ha fatto registrare solo due pareggi ed altrettante sconfitte per le quattro squadre. Il Fratres Perignano, in cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Certaldo, ha pareggiato in trasferta a Castelnuovo Garfagnana con non pochi problemi di formazione. Vantaggio rossoblù nel finale della prima frazione con il capitano Giacomo Rossi, ma nel finale pareggia Marzi per il Castelnuovo. Per la squadra di mister Falivena un buon punto in classifica che porta il Fratres a quota tre al quintultimo posto insieme al Fucecchio. Il tabellino. Castelnuovo Gargafnana: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, Filippi, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, Belluomini. A disposizione Masini, Bonaldi, Pieroni, Benassi, Cristofani, Magera, Fruzzetti, Marzi, Satti F.. All.