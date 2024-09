Opposti Che sfida tra Buchegger e Ikhbayri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) È una storia travagliata quella di Modena Volley con gli, giacché da quando Roman Iakovlev ha appeso le ginocchiere al chiodo almeno per quanto riguarda la sua vita in gialloblù non c’è più stato un bombardiere veramente capace di vincere le partite da solo, come facevano il russo, Juan Carlos Cuminetti, Hugo Conte o Raul Quiroga prima di lui. L’unico esempio reale che ci viene in mente è quello di Gundars Celitans, l’opposto lettone arrivato nel 2012 dopo una meningite ma andatosene via dopo una sola strepitosa stagione. Da allora anche le stagioni gialloblù più vincenti hanno avuto soprattutto gli schiacciatori come protagonisti, con Vettori e Lagumdzjia, ad esempio, ottimi elementi ma mai trascinatori autentici e unici. Forse in questa stagione la struttura non cambierà molto, ma una cosa è certa.