Napoli primo in classifica Di Lorenzo non ha dubbi | l’avviso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) A margine della vittoria contro il Monza, Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Giovanni Diè stato protagonista in questa partita e per la buona prestazione messa in mostra e per un episodioo in cui è rimasto coinvolto all’interno dell’area di rigore del Monza a seguito di un contatto con Bianco, centrocampista della squadra di Nesta. Tralasciando ciò, Diha mostrato uno spirito positivo e le sue parole sono indicative. Disicuro: “Il lavoro paga, ecco cosa ci può dare Conte” Giovanni Diha parlato ai microfoni di Dazn dopo la convincente vittoria contro il Monza che hato ilal vertice della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: “Fa piacere essere in testa allaperché dopo tanti sacrifici fatti in settimana, è gratificante essere primi”.