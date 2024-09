Morto Andrea Capone chi era l’ex calciatore trovato senza vita in hotel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Cagliari, 29 settembre 2024 – Un 43enne è stato riin un albergo di Cagliari, si tratta dell'exrossoblù. Si trovava a Palazzo Tirso ed è statocon una ferita alla testa, che potrebbe essere stata causata da una caduta accidentale.era cresciuto nelle giovanili del Cagliari, con cui ha raggiunto la Serie A, e ha giocato anche nel Treviso e nel Vicenza. A gennaio avrebbe dovuto compiere 44 anni. Nell'albergo di piazza Deffenu c'è la polizia che sta facendo gli accertamenti per verificare le cause della morte. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, aveva debuttato in prima squadra nel campionato 2000-2001, disputando 12 incontri e segnando un gol. L'anno successivo, per maturare esperienza era passato al Sora, in serie C1, dove non riescì a mettersi in luce.