LIVE Ciclismo Mondiali 2024 in DIRETTA | Tadej Pogacar conquista il titolo iridato partendo dai -100 Evenepoel e Van der Poel sconfitti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.17 La top-10 della prova in linea élite maschile iridata. 1 POGA?ARSlovenia 6:27:30 2 O’CONNOR Ben Australia 0:34 3 VAN DERMathieu Netherlands 0:58 4 SKUJI?Š Toms Latvia 0:58 5Remco Belgium 0:58 6 HIRSCHI Marc Switzerland 0:58 7 HEALY Ben Ireland 1:00 8 MAS Enric Spain 1:01 9 SIMMONS Quinn United States 2:18 10 BARDET Romain France 2:18 17.15 Annata straordinaria quella disputata dal fenomeno sloveno: apertura con il botto con la Strade Bianche, la Volta a Catalnuya e ladella Liegi-Bastogne-Liegi, poi la straordinaria doppietta Giro-Tour, il successo alla Grand Prix di Montreal e, infine, ilmondiale. Siamo di fronte a uno dei più grandi della storia. 17.12 Ben O’Connor beffa tutti gli inseguitori,in contropiede e arpionando una splendida per lui seconda posizione.