Le antiche fontanelle da recuperare

(Di domenica 29 settembre 2024) Salvate lein ghisa presenti nella cittadina leopardiana che mostrano segni di cedimento. Di fattura molto bella, questerisalgono al periodo del ventennio fascista. Una in particolare è posta in un angolo della piazzuola del Sabato del Villaggio, davanti a casa Leopardi, punto di ristoro per molti turisti. La fontanella si presenta in alcuni tratti mancante di materiale e leggermente piegata a causa del cedimento del suo basamento. Tutte leancora presenti in città sono state istallate con l’evento della costruzione della linea dell’acquedotto eseguita i primi del Novecento, e contestualmente fu costruita la prima torre dell’acquedotto di S. Agostino, nel centro storico, la parte bassa, poi alzata negli anni ‘50.