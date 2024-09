La fiera ’Piante e animali perduti’ Una folla per la 27ª edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) È cominciata con unadi visitatori, ieri mattina sotto il sole, la tradizionale, XXVII, in centro a Guastalla, portando la biodiversità per due giorni nella cittadina gonzaghesca. In scena circa 500 espositori, tra vivaisti, artigiani, specialisti dell’enogastronomia ed esperti del settore agricolo provenienti da tutta Italia, per trasmettere la passione per l’ambiente e l’agricoltura e promuovere la difesa del territorio, della biodiversità e delle tradizioni. Sempre suggestiva l’area degli, all’ombra del palazzo ducale, dove si trovano esemplari rari, che attirano l’attenzione dei bambini e pure degli adulti, a diretto contatto con il mondo della natura, con una atmosfera dal sapore antico.