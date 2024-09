Il corteo chiude la sagra della patata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Gran finale oggi per la 19esima edizione, che accompagna i Mercatini d’autunno. Sotto la maxi tensostruttura da oltre 1.000 metri quadri allestiti in piazza, ultimo giorno per gustare, a pranzo e cena, i piattitradizione. La festa si è aperta giovedì sera, mentre venerdì a pranzo, come da tradizione, sono stati ospitati i bambiniscuola primaria. Oggi per le vie del borgo mercatini dei sapori e dell’artigianato aperti dalle 9 del mattino, mentre dalle 15 ci sarà l’esibizione del gruppo folcloristico “I Brianzoli“ con la sfilata per le vie del borgo in abiti d’epoca del Seicento Lombardo. In Casa Volta c’è la mostra “Invito all’autunno, colori, saperi e sapori“, a cura di Cristina Volontè, mentre questa sera sul palco saliranno i Popsonica con musica pop rock anni ‘80-2020. Ga.Bass.