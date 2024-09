Il cardiochirurgo lascia la corsia Vittonati ora è medico di base | Esploro un’altra frontiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Domani, ultimo giorno di lavoro in ospedale. Dopo una vita trascorsa tra sala operatoria, reparto e ambulatori, a riparare giorno e notte infarti e aneurismi, martedì primo giorno di lavoro nel nuovo ruolo:di medicina generale. Un cambio rivoluzionario, quello del dottor Luigi, 60 anni, legnanese: da apprezzato(nell’équipe diretta dal dottor Germano Di Credico) adi famiglia. Un’uscita anticipata dall’ospedale, forse per disamore verso una sanità in difficoltà, tra liste d’attesa e fuga di professionisti? "No, al contrario, la mia è una scelta motivata – dice–. Non lascio per disamore o sfiducia. Ho deciso di esplorare. Ho scelto un campo diverso, più orientato alla prevenzione, alla costruzione di un rapporto nuovo con il malato. L’esperienza maturata sarà utile per orientare i miei futuri pazienti.