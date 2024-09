È l’ora di raccogliere le olive nei terreni comunali L’amministrazione coinvolge cittadini e associazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Comune di Tolentino è proprietario dicon alberi di ulivo: il terreno lungo il viadotto Berlinguer, uno in zona Pace e un terzo limitrofo al Formaggino. Ma non ha personale per la raccolta dellee la potatura. Così la giunta Sclavi, come nel 2023, ha lanciato un avviso pubblico per chi fosse interessato alle operazioni di raccolta, potatura, pulizia e smaltimento di foglie e ramaglie. Requisito necessario: la residenza a Tolentino. La priorità sarà data alleno-profit che hanno sede in città e operano nel sociale nei pressi degli uliveti. Vietata la presentazione di più istanze da parte di componenti della stessa famiglia, pena l’esclusione. Il frutto della raccolta può essere destinato a finanziare le attività svolte dalleno-profito al consumo personale nel caso di privati.