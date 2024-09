Roma protesta contro bombardamenti in Libano | Basta al genocidio israeliano

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Manifestazione di fronte al Pantheon, a, a sostegno dei popoli palestinese e libanese eisraeliani in. “Oggi siamo in piazza perché è necessario costruire nel nostro Paese un’opposizione aldel popolo palestinese e non solo“, spiega Giulia Calò, di Potere al Popolo. “Sappiamo benissimo che Israele non è a se stante, ma è sostenuto dall’imperialismo euroatlantico e nel nostro paese dal governo Meloni e dalle finte opposizioni”, afferma Calò, aggiungendo: “Siamo qui per dire che un’opposizione nel paese esiste e ci sarà sempre,la guerra e le politiche guerrafondaie di Israele e del nostro governo”.